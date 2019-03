Sindrome di Down, un flash mob in Piazza Municipio «contro ogni pregiudizio» (FOTO)

CAMPOBASSO

Un flash mob «contro ogni pregiudizio». É quello che sta animando in questo momento (ore 17 di oggi, giovedì 21 marzo) Piazza Municipio, dove ragazzi, genitori, educatori ed istituzioni si sono radunati per celebrare la Giornata Mondiale della Sindrome di Down. Un tripudio di danze, canti e colori che unisce tutti indistintamente contro ogni forma di discriminazione e per esaltare la diversità come fonte di ricchezza.