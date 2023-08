S’indaga per una presunta violenza sessuale a Campobasso

I Carabinieri stanno esaminando il racconto di una donna che afferma di essere stata vittima di abusi sessuali da parte di un uomo che l’aveva ospitata dopo una serata con amici e conoscenti

Una nuova caso si prefigura a Campobasso in seguito alle accuse di una donna che sostiene di essere stata vittima di abusi sessuali da parte di un conoscente, dopo una serata trascorsa in compagnia di amici. I Carabinieri della città stanno attualmente indagando sul caso, cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto.

La donna avrebbe trascorso una serata con amici e conoscenti prima di trovarsi nella casa di uno di loro. L’uomo le aveva gentilmente offerto ospitalità, ma la situazione sarebbe poi degenerata. La donna ha dichiarato che l’ospitalità apparentemente disinteressata si sarebbe trasformata in un atto di violenza sessuale perpetrato proprio dall’uomo che la aveva accolta.

Il racconto della presunta vittima è ora al vaglio dei Carabinieri, che stanno cercando di raccogliere prove e testimonianze per chiarire la dinamica dei fatti. Si prevede che un referto medico possa essere fondamentale per supportare le affermazioni della donna. Pare infatti che la presunta vittima si sia recata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Cardarelli per ricevere cure mediche.

Le indagini sono ancora in corso e gli inquirenti stanno cercando di raccogliere ogni dettaglio possibile per arrivare alla verità. Nel frattempo, la comunità locale è in attesa di ulteriori sviluppi riguardo a questo caso che ha sollevato gravi accuse di violenza sessuale.

Si ricorda che, al momento, le accuse sono ancora da verificare e nessuna persona è stata considerata colpevole. L’obiettivo delle indagini è di accertare i fatti con la massima precisione ed equità, garantendo giustizia a tutte le parti coinvolte.

Del caso si è interessata anche la testata giornalistica regionale Tg3 Molise.