Sindaco vaccinato contrae il Covid. “Continuate a proteggervi, seguite le regole”

Che il coronavirus (e tutte le sue varianti) fosse un nemico insidioso e anche invisibile, lo sapevamo già. E poi c’è anche il coraggio di un sindaco che per esortare i suoi concittadini a mantenere sempre alta la guardia, non ha esitato a postare sul suo profilo facebook che il Covid ha colpito anche lui e tutta la sua famiglia: figli e moglie compresi. Toro sta vivendo uno dei periodi più complicati nella sua storia per l’alto numero di contagi da Covid dovuto ad un cluster che si è acceso (presumibilmente) nella scuola dell’Infanzia già da una ventina di giorni. C’è da registrare anche che dieci giorni fa lo stesso sindaco (in quanto insegnante) si era vaccinato.



“E dunque, dopo un anno di lotta senza mai fermarsi un attimo, a testa bassa per aiutare il prossimo, informare, ffp2 tolta solo tra le mura di casa, – scrive Roberto Quercio, sindaco di Toro – mani consumate da gel igienizzante saponi, “lontano” il giusto da tutti, vaccinato solo il giorno 11 Marzo, “coronello” ha beccato anche me e tutta la mia famiglia. Quindi solo con noi, oggi scriviamo un +4 (l’aggiornamento completo tra qualche ora). Fortunatamente stiamo abbastanza bene. Ieri abbiamo avuto necessità della visita dei medici delle USCA (persone squisite) perché non andava proprio granché… Ci hanno detto che i bambini stanno bene e questo ci fa vivere con più serenità. Oggi stiamo leggermente meglio e siamo andati a scoprire (l’acqua calda) che siamo una “famiglia positiva”!

Continueremo a lottare e ad aiutare il prossimo, anche dalle mura casalinghe, grazie alla tecnologia che tra telefono, PC e internet ci viene davvero incontro. L’affetto della famiglia e degli amici poi, è una cosa impagabile. Buona fortuna a tutte le persone risultate positive e a tutti coloro che sono in isolamento!”.