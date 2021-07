Sindaco Ricci: “Tutti indiani i contagiati del focolaio di Venafro”

Cluster Covid, è Alfredo Ricci, sindaco di Venafro, che svela l’arcano: “Il bollettino Asrem sui positivi oggi indica 14 casi a Venafro. Si tratta di un unico cluster, monitorato già da giorni. Infatti, molti sono cittadini di nazionalità indiana residenti a Venafro, lavoratori presso un’azienda agricola in provincia di Caserta.

Lunedì uno di loro era risultato positivo, per cui anche gli altri colleghi con le loro famiglie erano stati messi in isolamento da alcuni giorni. Oggi si è avuto il risultato di positività per queste famiglie. A tutti un grande in bocca al lupo. Siamo in contatto continuo con Asrem che sta facendo tutto quello che serve.

Sono numeri importanti, a cui non eravamo più abituati, e che ci confermano la necessità di mantenere ogni attenzione. In ogni caso, al momento la situazione è sotto controllo”.