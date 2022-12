Sindaco di Molise indagato per riciclaggio, “Avevamo già denunciato comportamenti non in regola”

I consiglieri comunali di Molise, Nicolino Liberanome, Massimo Tomba e Antonio Cirelli hanno dichiarato: “Siamo preoccupati di quanto sta accadendo nella piccola comunità di Molise, per questo abbiamo richiesto un incontro con Sua Eccellenza il Prefetto di Campobasso per manifestare il nostro disagio e per comunicare eventuali azioni politiche che saranno intraprese per tutelare la reputazione dell’amministrazione e dei cittadini della piccola comunità di Molise”

I consiglieri comunali di Molise, Nicolino Liberanome, Massimo Tomba e Antonio Cirelli, hanno appreso

dagli organi di informazione della delicata indagine condotta dalla Guardia di Finanza e della Procura di

Campobasso su “Riciclaggio e autoriciclaggio” nelle case di riposo e fondazione “Aldo Messere”.

Nella stessa risulterebbe gravemente indagato (anzi sembrerebbe il principale indagato), oltre ad altri, l’attuale sindaco di Molise, Cirelli Domenico e alcuni suoi familiari prossimi.

Lo stesso, riportano le cronache giudiziarie, avrebbe, con la complicità di alcuni familiari, dirottato ingenti somme di denaro dalle cooperative sociali, che si occupano di anziani, su una fondazione no profit, per poi riciclarli e autoriciclaggio.

Ci risulta, sostengono gli stessi consiglieri comunali, che questa Fondazione fu costituita perché doveva occuparsi particolarmente di bambini e ragazzi con grossi problemi “clinici”, tanto che la Fondazione Aldo Messere prende il nome proprio di uno di questi ragazzi e voluta proprio dal papà di Aldo che donò addirittura immobili per la costituzione della stessa.

A questo punto, siamo preoccupati, aggiungono i tre consiglieri, di quanto sta accadendo nella piccola comunità di Molise, per questo abbiamo richiesto un incontro con Sua Eccellenza il Prefetto di Campobasso per manifestare il nostro disagio e per comunicare eventuali azioni politiche che saranno intraprese per tutelare la reputazione dell’amministrazione e dei cittadini della piccola comunità di Molise.

Il gruppo di minoranza, già in passato, ha denunciato comportamenti non il “linea” con la corretta gestione della cosa pubblica da parte del Sindaco di MOLISE Domenico Cirelli.

Ora però la cosa sembrerebbe molto più pesante, si parla di indagini che riguardano il riciclaggio e l’autoriciclaggio di ingenti somme di denaro e che coinvolgerebbero anche i familiari prossimi del sindaco.

Siamo sicuri che la magistratura farà il suo corso per il bene pubblico e per il rispetto della integrità morale che devono sempre mantenere tutti i cittadini, particolarmente quando questi decidono di impegnarsi in cariche pubbliche e rappresentare la propria collettività.

I piccoli comuni sono la spina dorsale della nostra bella Italia, a volte però, vengono scambiati da alcuni, come il luogo dove fare i propri comodi.

La piccola comunità di Molise è stata sempre apprezzata per la generosità, operosità e accoglienza, sarebbe un peccato, ora essere additati per “altro” e non per colpa dei cittadini, ma purtroppo da chi li rappresenta.