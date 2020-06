Sindaci “contro”, Sorbo all’attacco di Ricci che ha cenato con Salvini

Venafro. Prima esternazione critica e polemica, di Antonio Sorbo, contro il suo successore alla guida del comune. Non era mai successo finora, perché entrambi rappresentano la stessa coalizione civica. Sorbo in un post su Facebook, ricorda quando lui rifiutò di incontrare Renzi. Evidente la metaforica “tirata di orecchie” per Alfredo Ricci, che ieri ha accolto Salvini, facendogli anche compagnia a cena (nella foto il sindaco di Venafro a sinistra). In molti hanno visto in questo incontro il preavviso di un possibile ingresso di Ricci nella Lega, magari in vista di una futura candidatura alla Presidenza della Regione. Per ora sono solo congetture, ma Sorbo, pur senza mai nominarlo, ha fatto partire un “siluro politico” in direzione Ricci scrivendo: “Nel novembre del 2017 il segretario del PD, Matteo Renzi (che non aveva più incarichi di governo), venne a Venafro non di passaggio ma appositamente con il suo treno speciale “Destinazione Italia” per una iniziativa politica del centrosinistra organizzata al Castello Pandone. I vertici regionali del centrosinistra e quelli dell’amministrazione regionale, sapendomi uomo (orgogliosamente) di sinistra e all’epoca anche sindaco di Venafro, mi chiesero di accogliere Renzi, che era il leader del più forte e importante partito politico italiano dell’epoca. Mi rifiutai e lo feci convintamente. Ma lo feci anche perché un sindaco in certe circostanze non rappresenta e non può rappresentare solo se stesso…”.