Sindacato Conapo, i Vigili del fuoco scelgono le Segreterie regionale e provinciale

Giovedì 21 aprile presso la Sala Convegni del ristorante Coriolis si sono svolti i congressi CONAPO (Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco) per l’istituzione delle nuove segreterie Regionale e Provinciale di Campobasso.

L’evento ha visto una massiccia partecipazione di delegati e di iscritti, oltre la gradita partecipazione di colleghi facenti parte della Segreteria Nazionale con i quali si è potuto dare luogo ad un ampio e costruttivo dibattito che si è concluso con le votazioni e l’elezione delle nuove cariche della Segreteria Provinciale di Campobasso e quelle della Segreteria Regionale del Molise.

All’unanimità, riconosciuto l’ottimo lavoro svolto nella trascorsa candidatura dal segretario uscente PECE Fabrizio, lo stesso è riconfermato alla guida della segreteria Segretaria Provinciale di Campobasso.

Pece Fabrizio sarà coadiuvato e con le funzioni di vice segretario, da DI CARLO Massimiliano oltre che dai componenti la segreteria MAIORINO Giuseppe, COLANGELO Marco, CAROZZA Omar e PETRUCCELLI Pasqualino.

Per la Segreteria Regionale sono stati eletti CHIARIZIO Angelo con funzioni di Segretari Regionale, coadiuvato dal vice segretario MIGNOGNA Stefano e, componente di segreteria NUGNES Isidoro.

Il CONAPO in Molise, dove risulta essere il primo sindacato in termine di iscritti, è da sempre impegnato per la tutela del personale operativo dei VVF e i nuovi quadri appena eletti hanno espresso la ferma intenzione di continuare la loro opera in tal senso.