Sindacati dei Pensionati contro la giunta regionale: «Evita il confronto»

Le Segreterie Regionali dei Sindacati dei Pensionati SPI CGIL, FNP CISL, UILP UIL esprimono la più ferma protesta per il comportamento della Giunta Regionale del Molise di aver ignorato la richiesta d’incontro, avanzata da tempo da parte delle scriventi organizzazioni sindacali.

“Questo comportamento è la conferma di una scelta politica che rifiuta il confronto e il contributo delle forze sociali, in una fase delicata che richiede, al contrario, il massimo sforzo comune e la partecipazione più ampia possibile agli obiettivi comuni.

Rinnoviamo l’invito alla Giunta e agli Assessori competenti di convocare un incontro per avere un confronto di merito sulla condizione degli anziani dopo la fase di emergenza, e di esaminare il Programma di intervento che la Regione intende attivare per il rilancio delle attività per il potenziamento della medicina nel territorio, così come previsto dai provvedimenti del Governo.

Naturalmente, non assisteremo passivamente a questo comportamento.

Nel pieno rispetto delle regole previste per il distanziamento e delle misure di sicurezza, se dovesse permanere questo atteggiamento non ci limiteremo al presente comunicato ma attiveremo una fase di mobilitazione per rivendicare quanto richiesto”.