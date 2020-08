“Simposio Ripa 2020”, domani l’anteprima e la presentazione del programma

Domani, giovedì 27 agosto, alle ore 19.00, nel giardino pensile del Palazzo Marchesale di Ripalimosani, si terrà l’anteprima del Simposio Ripa 2020 “Off limits?”. Verrà presentato il programma dell’evento con la partecipazione di gran parte degli ospiti: musicisti, registi, cantanti, produttori, scrittori e ovviamente i simposianti. Una bella occasione per entrare nel vivo della nona edizione volta come sempre alla tutela, valorizzazione e promozione del territorio.

Evento ideato dall’Associazione di Promozione Culturale e Sociale SIMPOSIO RIPA con il sostegno dell’amministrazione comunale di Ripalimosani, di partner privati e supportata dal patrocinio di importanti istituzioni e operatori culturali molisani e non solo.

Direzione artistica di Gianni Manusacchio.



Saranno rispettate le direttive ministeriali anti covid.