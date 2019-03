Sta spopolando in rete l’avviso che fa bella mostra davanti alla porta di ingresso di un negozio cinese a Campobasso. L’ironia corre veloce in rete per l’italiano, non proprio fluente, con il quale si avvisa la clientela che su alcuni capi potrebbe mancare il prezzo. La curiosità non è sfuggita ai nostri attenti lettori che ci hanno segnalato il simpatico episodio.