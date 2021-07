Simone Santoro neo dottore in Ingegneria ambientale

Simone Santoro si è laureato dottore in Ingegneria per l’Ambiente e il territorio presso l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’.

Al termine del corso di laurea magistrale, ieri pomeriggio ha discusso la tesi in Protezione ambientale nell’industria di processo con un elaborato incentrato sulla produzione di anidride carbonica mediante processo di fotoreforming.

A Simone gli auguri della mamma Vittoria, qui in foto con lui, ma anche quelli del fratello Enrico, della sorella Fiona, di parenti e amici.