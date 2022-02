Simon Pietro: uomo dell’accoglienza e della fede

V Domenica del tempo ordinario (C)

Commento a Lc 5,1-11

Nel capitolo IV del vangelo di Luca viene descritto il primo incontro tra Gesù e Simone(il futuro Pietro), che descrive la guarigione della suocera (cfr Lc 4,38-44) dopo che questi l’aveva accolto in casa sua. In questi versetti vediamo invece come, dopo aver scelto la sua dimora, il Maestro decide di scegliere anche la barca, da dove predica alle folle assetate di Parola. Proprio in questo contesto Pietro dimostra la sua fiducia incondizionata verso Gesù, capace di sperare contro ogni speranza (cfr Rm 4,16-25). Il pescatore di Cafarnao diventa così il paradigma del cristiano, accogliente e capace di grandi slanci di Fede.

+In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca.+

La folla: assembramento indistinto di gente incapace di scelte forti e coerenti, dalla debole volontà. Secondo l’opportunità può cantare l’osanna oppure gridare: “Crocifiggilo”. Il Maestro non rinuncia però: parla a questa umanità smarrita e vuole in qualche modo saziare quella fame indefinita che la sospinge verso di lui. Questo non può succedere però in quella ressa che sembra quasi volerlo divorare. Da qui la scelta della barca e una piccola squadra di pescatori: si trattava di un gruppo vicino al movimento di Giovanni battista che si riuniva attorno alla figura di Simone, uomo onesto, umile e coraggioso; fra loro c’era senz’altro grande lealtà e spirito di appartenenza. Certo quel giorno, prima che Gesù arrivasse a predicare, dovevano essere affranti e affaticati, reduci da una notte ingrata a cui avevano invano sacrificato le loro preziose ore di sonno. Veder arrivare quell’uomo (che il battista aveva indicato come il Cristo) scegliere una delle loro barche doveva esser stato per loro come vedere un raggio di sole dopo una una terribile tempesta. Hanno ascoltato volentieri quell’uomo che parlava loro con autorevolezza, le sue parole parevano gravide di una speranza inaudita.

+Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti».+

Simone si distingue dalla folla e da i suoi stessi compagni. Si capisce facilmente la sua posizione di leader: infatti decide per tutti. Questa precisazione di Luca ci fa capire come l’apostolo Pietro fosse una figura tenuta in grande considerazione presso la sua comunità, il leader, appunto. La proposta che Gesù fa ai pescatori sembra a loro assurda: non è possibile pensare di fare una buona pesca di giorno. I pesci, temendo i predatori preferiscono restare al buio, in profondità, per risalire in superficie quando c’è poca luce e andare in cerca di cibo. È quindi assurdo e insensato pensare di fare buona pesca. Eppure Simone decide di rendere omaggio a quel profeta che aveva saputo consolare il suo cuore affranto infondendogli speranza. Egli si presenta dunque come l’uomo della fede, quella di Abramo: apparentemente impulsiva, incondizionata, ma allo stesso tempo capace di discernimento, tanto da saper distinguere fra mille altre, la voce giusta.

+Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare.+

Simone, l’uomo che sa ascoltare e credere in ciò che sente vero; egli è premiato per la sua fede: ciò che neanche lontanamente sperava, avviene. Anche i suoi soci che credevano di aver sacrificato inutilmente altro tempo, sono stupiti. Le barche sono due, come in due grandi categorie è divisa l’umanità della cristianità antica: il popolo eletto e tutti gli uomini di buona volontà, sulla prima c’è Pietro, sull’altra no, ambedue però pescano insieme a Gesù, collaborano al suo disegno: sappiamo bene che confluiranno in unica famiglia.

+Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.+

L’atto di pescare, ovvero trarre fuori dal mare, ha per gli israeliti un forte simbolismo salvifico: gli ebrei sono giunti alla terra promessa quando sono condotti fuori dalle acque. Il pesce rappresenta l’uomo che attraverso il mare, può essere il faraone o l’israelita, ma se viene fuori è salvo. Gesù non ha scelto a caso quella barca, notando Simone, egli aveva visto la pietra su cui avrebbe costruito la sua casa, un uomo capace di Fede e Speranza, proprio come Abramo. Le sue scelte avevano infatti trascinato anche gli altri verso quella meravigliosa esperienza, semplicemente perché questi si fidavano ciecamente di lui. La sua tempra di leader sembrava già ben forgiata da allora, almeno era questa l’idea che la Chiesa nascente trasmetteva di questa figura. Ma la fede di colui che sarà chiamato Pietro si manifesterà ancora con le sue scelte “folli”. Egli infatti dopo aver trovato la sua “perla preziosa” è disposto a mettere ogni suo bene in gioco, le barche, il suo lavoro, tutto ciò che aveva pescato e la sua stessa famiglia, per seguire Gesù. D’ora in avanti non avrebbe più pescato di notte ma di giorno, non avrebbe più usato le tenebre come esca, ma la Luce: quella portata da Cristo. Ha attirato così quell’umanità Gesù smarrita e spaventata, ferita ed oppressa o nascosta nell’ombra, indicando ad essa quale meta poter seguire insieme.

Felice Domenica

Fra Umberto Panipucci