Simboli religiosi vietati in Aree verdi. Tramontano “scomunica” Cretella

«Le argomentazioni addotte dall’assessore Cretella e dai Consiglieri 5stelle PANTEISTI in merito al divieto di collocare nelle aree verdi comunali simboli religiosi appaiono davvero desolanti.



Il divieto è stato inserito nel Regolamento ma l’assessore dichiara che si può presentare una richiesta di autorizzazione al settore urbanistica che eventualmente potrà autorizzare: non solo il cittadino, le associazioni e le parrocchie si assumono l’onere di curare gratuitamente per conto del comune aree verdi in abbandono dovranno anche essere sottoposti ad esami di congruità, laicità e chissà cos’altro!



Appare davvero surreale la posizione dei 5 stelle, ai quali vorrei presentare un paradosso parafrasando Schopenhauer: dire che sono vietati simboli religiosi nelle aree verdi adottate equivale a dire che una futura amministrazione potrà obbligare la presenza di simboli religiosi nelle aree verdi adottate.



Tale ribaltamento si fonda su una visione autoritaria e irrispettosa della libertà dei cittadini.



Mi perdoni il buon Dio, ma a Rocco Casalino preferisco Padre Pio!».