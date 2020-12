Simboli del Natale in piazza: nessuna rinuncia. Nei prossimi giorni anche presepe e albero

Nonostante alcune perplessità mostrate dalle forze di opposizione a Palazzo San Giorgio, l’amministrazione comunale non intende rinunciare a nessun simbolo del Natale. Nessuna spesa eccessiva, ma la ferma volontà – in tempi di pandemia – di creare comunque un clima rilassato e di serenità nel centro cittadino. Dopo le luminarie e la ‘cornice selfie’, ecco quindi che non mancheranno nei pressi del comune neanche il consueto albero di Natale gigante e il presepe all’interno della fontana. Su quest’ultimo, visti gli orari stringenti dovuti al coprifuoco e non solo, si era alzato più di qualche dubbio, prontamente cancellato dall’assessore Paola Felice.

E a chi teme un ruolo secondario o un presepe relegato in solitaria viste le ampie restrizioni, risponde senza dubbi. “Nessuna sorpresa, a nostro avviso. Il presepe, che non poteva mancare, è stato già previsto come ogni anno all’interno della fontana – ha spiegato l’assessora alle Attività Produttive, Cultura e Commercio – a giorni sarà montato per dare un ulteriore punto di riferimento natalizio alla nostra città che, come tutte, è all’interno di una fase storica sofferente. Simbolicamente avremo sia il presepe che l’albero”.

Quest’ultimo non sarà installato in forma ridotta, come trapelato in un primo momento. Sarà “ripensato”- ha spiegato Felice – “grazie alle idee dirette del personale dell’amministrazione, che ha provveduto a realizzarlo in collaborazione con l’ufficio lavori pubblici. Non era il caso di rinunciarci”. Campobasso sarà dunque in piena atmosfera natalizia, un gioco di luci e colori che potranno essere apprezzati però in forma ridotta e solo fino alle 22, l’ora in cui scatta il coprifuoco. L.L.