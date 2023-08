Silvia Mezzanotte in concerto in paese il 27 agosto sul lago degli innamorati

Il concerto di Silvia Mezzanotte sul lago degli innamorati a Montefalcone nel Sannio è stato rinviato al 27 agosto, ore 21.

Inizialmente programmato per domani sera, sabato 5 agosto, l’evento è stato ufficialmente posticipato per un improvviso lutto che ha colpito la comunità locale e a causa delle condizioni meteo che, nella giornata di domani, non si annunciano favorevoli.

La cantante bolognese, già voce dei Matia Bazar, molto amata anche dal pubblico molisano, si esibirà a Montefalcone domenica 27 agosto, accompagnata dal pianista Simone Sala e dal bassista Lorenzo Mastrogiuseppe.

Concerto più garden lights, a cura di Alessandro Valentini e Vincenzo Villani, per godersi l’estate, la musica, i giochi di ombre e di luci, in uno scenario ambientale unico come quello in territorio di Montefalcone nel Sannio, al lago degli innamorati.