Sileri: «Da gennaio probabile terza dose per tutti. Toglieremo prima la mascherina e poi il green pass»

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, su Radio Capital, ha anticipato il calendario delle prossime vaccinazioni: «Verosimilmente la terza dose sarà necessaria per tutti» e con precedenza a chi ha fatto il vaccino Johnson&Johnson «che avrà bisogno di un richiamo a tempi brevi». Ma «entro l’anno si procederà a somministrare la terza dose per anziani e personale sanitario. Poi da gennaio al resto della popolazione, scaglionato in base a quando è stata somministrata la prima e la seconda dose».

«Toglieremo prima la mascherina, poi il green pass»

Ci vorrà «cautela nel togliere le misure restrittive. Un passo alla volta fino a tornare alla normalità. Toglieremo prima le mascherine e poi il green pass. Prima la distanza, poi le mascherine al chiuso». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervistato nel programma radiofonico «The Breakfast Club» su Radio Capital. «Si procederà per gradi, fino a tornare alla normalità. Il green pass sarà tolto sicuramente», ha spiegato. E sull’obbligo vaccinale ha aggiunto: «Inutile, non si otterrebbe nulla».