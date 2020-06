Silenzio surreale e vuoto: viaggio nella Maturità come non l’avete mai vista

Silenzio surreale e vuoto. Il viaggio nella Maturità 2020 è il viaggio che non avete mai visto. Nessun vociare di ragazzi. Niente folla davanti ai cancelli delle scuole di Termoli. La maturità 2020 è completamente diversa da quella degli anni passati. Certamente in presenza ma solo per un maturando alla volta, ad un’ora di distanza l’uno dall’altro. Per loro le emozioni sono quelle di sempre. L’ansia, la paura e l’adrenalina a mille. Siamo stati al Ragioneria e al Liceo Scientifico ed abbiamo raccolto le impressioni dei ragazzi che a breve discuteranno la tesina. Una Maturità 2020 che nessuno a Termoli come nel resto di Italia potrà mai dimenticare.

