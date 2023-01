Silent book club, domani l’appuntamento alla bibliomediateca di Campobasso con “Cronache silentine”

Il Silent book club è un’ottima occasione per leggere un buon libro e condividere la lettura con altri appassionati. La biblioteca è un luogo tranquillo e accogliente, adatto agli amanti della lettura, dove è possibile prendere in prestito i libri. Non ci sono particolari regole, si porta il libro che si sta leggendo e si legge insieme con gli altri.

L’appuntamento è per domani alle 17:30 alla bibliomediateca comunale di Campobasso in via Roma, 43 con “Cronache silentine” presentate dai lettori del Silent Book Club. L’ingresso è libero.