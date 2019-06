«Signora c’è un pacco per suo nipote» e le portano via 500 euro

REDAZIONE

«Signora c’è un pacco per suo nipote», queste le parole di due malviventi che hanno suonato al campanello di un’anziana che vive in una zona periferica di Isernia. La signora, incautamente, ha creduto alle parole dei due uomini che, invece, stavano mettendo in atto la più classica delle truffe. I finti corrieri hanno detto alla donna che dovevano consegnare un pacco importante per il nipote, ma per ritirarlo occorreva denaro. La pensionata, così, ha messo mano al suo portafogli elargendo ai due sconosciuti ben 500 euro. Non contenti i due hanno tentato di estorcere alla donna anche oggetti preziosi e altri contanti. La signora si è accorta della truffa solo quando i due malviventi erano ormai lontani. Così ha deciso di denunciare quanto accaduto ai carabinieri. I militari dell’Arma si sono subito messi al lavoro per individuare i due responsabili.