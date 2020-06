Siglata convenzione fra ospedale Gemelli Molise e Guardia di Finanza

Assistenza sanitaria e la tutela della salute del personale in servizio e in congedo

E’ stata siglata oggi (16 giugno) tra l’Amministratrice Delegata di Gemelli Molise Celeste Condorelli e il Comandante Regionale della Guardia di Finanza Generale di Brigata Maurizio Limpido una convenzione relativa all’assistenza sanitaria e alla tutela della salute del personale in servizio e in congedo.

La struttura sanitaria, in linea con le proprie finalità Istituzionali e nell’ottica di garantire un servizio pubblico alla Comunità molisana, offre le proprie competenze specialistiche a favore di persone che dedicano gran parte della propria vita al servizio della collettività. I militari potranno trovare nel Centro Gemelli Molise un presidio ospedaliero di riferimento cui rivolgersi per molteplici necessità legate alla propria salute.

In particolare, tutti gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza potranno effettuare il test sierologico per Covid-19 e altre prestazioni sanitarie a condizioni agevolate. Una strategia condivisa per la tutela della salute delle tante persone che ogni giorno si spendono per gli altri, con grande senso di abnegazione e spirito di servizio.

Nell’occasione il Generale Limpido ha inteso sottolineare la valenza dell’iniziativa che, oltre a costituire un segno di attenzione della Guardia di Finanza nei confronti della salute dei suoi appartenenti, in servizio ed in congedo, rappresenta un concreto canale di comunicazione tra le due Istituzioni.