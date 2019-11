“ Side by side”, nuovo testo didattico del trombettista venafrano Peppe Maisto

Da sempre suona la tromba , la prima la ereditò dal papà, e la musica è il suo canovaccio di vita, tant’è la “Jam Session School” che dirige da tempo. Da qualche anno predilige anche scrivere, esattamente testi didattici per chi suona o ama avvicinarsi al mondo musicale. Trattasi di Peppe Maisto, apprezzato trombettista di Venafro che ha appena dato alle stampe l’ennesimo suo volume musicale “Side by side”, al fine di trasmettere le proprie qualità professionali perché altri ne possano fruire. Tre anni orsono, si ricorda, uscì il primo metodo Maisto 1 e l’attuale sesto volume, il citato “Side by side”, è costituito da 30 duetti per tromba e prevede l’affiancamento dell’alunno dalla voce/guida della tromba del maestro. “Scrivo -spiega il trombettista- per proporre esercizi con cui poter affinare la propria tecnica. Penso che un buon insegnante sia colui che mette a disposizione della collettività le proprie scoperte in campo musicale, cosa che cerco di fare”. Interessante la prefazione a “Side by side” firmata da Donato Di Sena, docente del Conservatorio di Lucca e prima tromba dell’orchestra della Toscana : “Eccolo l’ultimo lavoro del trombettista e didatta Peppe Maisto -scrive Di Sena- rappresentato da una serie di duetti per la precisione trenta, dove l’allievo si alterna con l’insegnante. Non preoccupatevi, perché il maestro Maisto ha pensato di renderli progressivi nella difficoltà, affinché anche chi è alle prime armi possa suonarli senza alcun problema e possa copiare, suonandoci insieme, i colori, le articolazioni, i timbro del maestro più esperto. Perciò, gran bel lavoro!”.

Tonino Atella