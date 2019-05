Sicurezza urbana, M5S presenta la seconda stella: «“Comune sicuro”»

REDAZIONE TERMOLI

“Comune sicuro”. E’ questa la seconda stella presentata dal MoVimento 5Stelle di Campomarino come programma elettorale. «Con il candidato sindaco Luciano De Luca, il MoVimento 5 Stelle Campomarino, presenta oggi la seconda stella “Comune sicuro”. Proponiamo – si legge in una nota stampa – varie iniziative volte a costruire maggiore sicurezza nel primo Comune, dal posizionamento di defibrillatori, all’istituzione delle Guardie Ecologiche Volontarie, alla prevenzione delle truffe, ad un piano di riordino della polizia locale, alla possibilità di utilizzo di un App per segnalazioni e tanto altro. Tutte devono essere costruite attraverso una molteplicità di servizi in una logica di qualità e di miglioramento continuo. Il controllo del territorio, la partecipazione, la condivisione, la comunicazione, la cura dell’ambiente e l’utilizzo oculato e trasparente delle risorse sono la principale caratteristica della nostra idea di sicurezza partecipata. La sicurezza urbana è infatti un bene pubblico da ricercare con il contributo di tutti, incrementando soprattutto il senso civico di ogni cittadino. La vicinanza ai cittadini da parte delle istituzioni è il primo dovere. Chi amministra deve toccare con mano i problemi dei quartieri e nello stesso tempo condividere con le persone i problemi delle istituzioni nella gestione della sicurezza, coinvolgendole. Non si può delegare il tema solo e soltanto alle forze dell’ordine, poiché tutti devono dare il proprio contributo. La sicurezza urbana è il valore aggiunto del buon governo di un Comune e deve essere affrontata con decisione e in modo permanente».