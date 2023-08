Sicurezza sul lavoro, in Molise investiti 121mila euro per la formazione

Risorse destinate a 156 imprese nel periodo 2019-2023. Ma bisogna fare di più

In Molise sono stati investiti 121mila euro in formazione per la sicurezza dei lavoratori nel periodo 2019-2023. Si tratta di risorse erogare da FondItalia (Fondo formazione Italia) in favore di 156 imprese della regione al fine di sostenere corsi obbligatori aziendali sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che hanno interessato 468 lavoratori.

Eppure non basta. I numeri degli incidenti sul lavoro, parte dei quali fatali, sono ancora drammatici ed evidenziano la necessità di una strada ancora da lunga da fare.

Come riporta l’Ansa, la regione dove si è maggiormente investito in formazione è stata la Lombardia con più di 4 milioni di euro nel quinquennio per un totale di 2mila imprese e quasi 20mila lavoratori. Al secondo posto c’è la Puglia, con quasi 3,5 milioni di euro per progetti finanziati e 557 imprese aderenti per un totale di 8.500 lavoratori. Al terzo posto il Lazio con 277 imprese e quasi 5 mila lavoratori.

“Il sistema imprenditoriale italiano si è dimostrato molto attento alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro – ha commentato Egidio Sangue, vicepresidente e direttore di FondItalia. – Ciò nonostante il nostro Paese paga ancora uno scotto troppo drammatico in termini di incidenti e morti sul lavoro”. Per il presidente di FonItalia, Francesco Franco, è consigliabile “accompagnare corsi di perfezionamento più mirati e specifici al fine di rendere ancora più preparati e competenti i lavoratori italiani”.