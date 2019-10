Sicurezza sul lavoro e migrazione, se ne parla al Dopolavoro Ferroviario

In concomitanza con le iniziative promosse per la 69ª Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, domani, 13 ottobre, alle ore 11.30 presso la sala Convegni del Dopolavoro Ferroviario di Campobasso prima dello spettacolo teatrale, saranno illustrati i tratti essenziali del Bando “Sicurezza sul lavoro e migrazione: Ieri e Oggi” ad opera dell’Anmil, della Direzione Regionale Inail e dell’Associazione “Giuseppe Tedeschi”.

Entro martedì 15 ottobre le Istituzioni Scolastiche Superiori del Molise interessate a partecipare al Progetto dovranno trasmettere una scheda di adesione avviando con le rispettive classi le attività didattiche, di ricerca, elaborazione e realizzazione di materiali da proporre entro il 15 novembre alla Commissione Esaminatrice in Basilicata.

Le Scuole vincitrici parteciperanno il 9 dicembre 2019 all’Auditorium del Comune di Matera all’evento conclusivo promosso di concerto tra Ministero del Lavoro, Ministero dell’Istruzione, Inail, Anmil, Comune di Matera, Fondazione Matera Capitale Europea della Cultura 2019 e Associazione “Giuseppe Tedeschi”.