“Sicurezza sul lavoro e migrazione. Ieri e oggi”, gli scolari rispondono al bando

GIANLUCA CAIAZZO

BOJANO. Gli alunni della classe IIIA dell’ITE hanno partecipato al Bando: “Sicurezza sul lavoro e Migrazione. Ieri e Oggi” con un percorso di recupero della memoria storica, coordinato dalla prof.ssa Italia Martusciello. Al bando hanno aderito numerose scuole superiori di Basilicata e del Molise che hanno lavorato con ricerche, filmati e progetti di animazione, a partire dalla più grande strage di lavoratori degli Stati Uniti d’America avvenuta il 6 dicembre 1907 nella miniera di Monongah, in West-Virginia, e dal disastro ferroviario di Balvano del 1944. Gli studenti bojanesi hanno dato vita ad un laboratorio sulla ricostruzione storica e sul confronto tra l’emigrazione dei nostri avi e l’immigrazione più recente, entrambe accomunate da un unico file rouge: il pregiudizio. Ieri come oggi, infatti chi era ed è costretto a lasciare il proprio paese era ed è soggetto ad una serie infinita di stereotipi, a forme di diffidenza, di rifiuto, di discriminazioni sociali, di xenofobia e di ostilità. E per quanto concerne i numeri dell’emigrazione italiana erano altissimi, infatti tra il 1876 e il 1915 lasciarono il paese oltre 14 milioni di italiani. E gli italiani, in questo flusso migratorio, furono oggetto di razzismo e di intolleranza: il cartello “vietato ai cani e agli italiani” era piuttosto comune in Belgio e in Svizzera. Gli italiani furono anche i più detestati tra gli immigrati, incolpati di deprimere il livello dei salari e di favorire, con comportamenti illegali, l’incremento della criminalità. Attualmente questa situazione, come una sorta di specchio, si riversa anche sugli immigrati di oggi. In particolare i discenti sono stati premiati dalla Presidente regionale e consigliere nazionale Michela Ferrazzo dell’ANMIL che si è molto complimentata con i giovani autori del lavoro e si è anche commossa constatando la validità del lavoro e l’impegno degli studenti bojanesi. Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Antonella Gramazio ancora una volta ha espresso parole di lode per gli studenti. L’adesione a questa iniziativa sicuramente ha contribuito alla crescita culturale ed interiore degli alunni. «Un grazie di cuore al Dott. Michele Petraroia e a Roberta Iacovantuono dell’Associazione “Giuseppe Tedeschi”».