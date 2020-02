Sicurezza stradale, questa sconosciuta: 8 incidenti, 5 morti e 5 feriti

Il bilancio di quanto accaduto sulle strade di Termoli. E scatta l’interrogazione del MoVimento 5Stelle al sindaco Francesco Roberti

Otto incidenti stradali gravi con 5 morti e 5 feriti. E’ questo il bilancio della sicurezza stradale inesistente secondo il MoVimento 5Stelle di Termoli che dopo l’ultimo incidente che si è verificato nella città bassomolisana hanno presentato una interrogazione al sindaco. «Abbiamo più e più volte attenzionato la questione. Il 12 settembre scorso abbiamo presentato un’interrogazione al Sindaco sulla sicurezza stradale in via Martiri della Resistenza, ad oggi, dopo ben 5 mesi, non abbiamo ancora avuto risposta. Intanto si sono susseguiti incidenti mortali e investimenti. Il 20 gennaio, abbiamo presentato un’interpellanza sulla sicurezza stradale a Termoli. Anche questa senza risposta. In IV commissione ancora si discute di preventivi. Non è più tempo di chiacchiere. Occorrono i fatti. I cittadini vogliono risposte e hanno il diritto di circolare in sicurezza. Sindaco Roberti, cosa intende fare?».