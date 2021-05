Sicurezza stradale, lotta alle soste selvagge e ai parcheggi in doppia in fila, torna lo street control a Campobasso

Tra le diverse attività realizzate dalla Polizia Locale di Campobasso sul territorio cittadino per garantire la sicurezza dell’intera comunità, dalla prossima settimana, come ha fatto sapere il comandante Luigi Greco, gli agenti della Polizia Municipale torneranno a utilizzare i sistemi di street control, uno strumento di controllo in mobilità, capace di contribuire attivamente alla sicurezza stradale e al rispetto della legalità, anche per quanto riguarda la lotta alle soste selvagge in città e ai parcheggi in doppia fila.

Per mezzo dello street control, gli agenti possono, fra l’altro, rilevare lo stato della revisione, dell’assicurazione e del bollo. Tutto il processo è reso possibile grazie all’incrocio dei dati delle banche dati della polizia, compagnie assicurative e Motorizzazione.