Sicurezza stradale e videosorveglianza, le richieste della minoranza di Torella del Sannio

La sicurezza prima di tutto, è questo l’incipit alla base delle mozioni presentate dal gruppo di minoranza di “Torella del Cuore”.

Non si può non iniziare dagli attraversamenti pedonali rialzati che, soprattutto nel periodo estivo, rappresentano una delle criticità maggiori per Torella. Infatti – spiegano i consiglieri di minoranza – il nostro centro abitato è attraversato dalla Strada Provinciale che separa i bar e la pasticceria dall’area del parco e della fontana, dove giocano i bambini e sono solite stazionare le persone. Attraversamenti rialzati che impedirebbero alle auto di mantenere velocità sostenute e richiamerebbero gli autisti ad una maggiore attenzione in prossimità di un’area dove basterebbe anche solo una piccola distrazione, magari abbinata anche ad un abbagliamento diurno o ad una scarsa visibilità serale per creare situazioni di pericolo. Proprio per migliorare la sicurezza, soprattutto per bambini e anziani, come consiglieri comunali riteniamo fondamentale installare degli attraversamenti pedonali rialzati nell’area del centro urbano, intervento che rispetterebbe le linee guida e che eviterebbe la “bocciatura” da parte della Provincia di Campobasso, come accaduto lo scorso anno quando il Sindaco chiese l’installazione dei dossi che, come è noto a tutti, non possono essere installati.

Bastava consultarsi con noi della minoranza oppure chiedere a qualche tecnico valido per trovare una soluzione immediata ad un problema che va risolto in modo definitivo e che non si può affrontare installando dei vasi di delimitazione che eliminano i parcheggi nell’area. Aspetto che, continuano i consiglieri di minoranza, fa si che i veicoli parcheggino sulla corsia stradale, riducendo quindi la carreggiata e aumentando i rischi per i pedoni. Vasi che quindi non risolvono i problemi e che non sono nemmeno piacevoli da un punto di vista estetico, aspetto da non sottovalutare considerando che l’area interessata rappresenta un biglietto da visita del paese per i tanti clienti che frequentano le attività commerciali.

Inoltre, come già fatto da tanti comuni limitrofi, come gruppo consiliare di “Torella nel Cuore”, abbiamo chiesto di procedere alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza, intervento che grazie alle nuove tecnologie ha ormai dei costi limitati e che può essere realizzato iniziando da alcuni punti principali e di maggiore sensibilità per essere implementato successivamente, considerando comunque che grazie ad un territorio poco esteso e alla conformazione dello stesso Torella non richiederebbe un numero elevato di telecamere da installare.

Un “piano sicurezza”, concludono i consiglieri di minoranza, da completare con la sostituzione e l’installazione di alcuni specchi stradali e la realizzazione di alcune pensiline per la fermata degli autobus di linea. Interventi con importanti ricadute per la sicurezza e con dei costi contenuti, da coprire tramite i finanziamenti annuali del Governo o con l’avanzo di amministrazione che supera i 300mila euro e che vede circa la metà degli stessi ancora disponibili. Interventi per i quali non possiamo immaginare un no.