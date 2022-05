Sicurezza stradale e abbellimento aree urbane: al via i lavori a Portocannone

Con un contributo concesso dal ministero dell’Interno iniziano i lavori di messa in opera di idonei attraversamenti pedonali colorati ed attrezzati con apposite segnalazioni luminose e con i relativi cartelli segnaletici

Portocannone investe sulla sicurezza stradale. Sono infatti iniziati nuovi ed importanti lavori. Con un contributo concesso dal Ministero dell’Interno iniziano i lavori di messa in opera di idonei attraversamenti pedonali colorati ed attrezzati con apposite segnalazioni luminose e con i relativi cartelli segnaletici. In aggiunta è prevista la sistemazione delle rotatorie esistenti e l’installazione di elementi di arredo urbano.

In più, la Provincia, grazie anche all’intervento del Consigliere Vincenzo Sabella, interverrà per la posa in opera di attraversamenti rialzati per il rallentamento della velocità e per favorire maggiore attenzione alle situazioni di potenziale pericolo. Ed ancora, la Provincia si farà carico anche della messa in sicurezza del tratto di strada lungo via Madonna Grande con la realizzazione di marciapiedi ed inoltre lo stesso Consigliere Sabella ha anticipato che a breve sono previsti lavori di rifacimento del manto stradale lungo la S.P. 84 che collega il paese alla zona industriale.

“E non finisce qui -ha commentato il sindaco Gallo- perché stiamo accelerando le procedure per avviare i lavori di messa in sicurezza dell’area di Piazza I° Maggio destinata ai giochi dei più piccoli ed altri interventi di abbellimento su aree urbane. Come sempre l’amministrazione comunale, nella continuità con quanto operato nel quinquennio precedente da parte del sindaco Caporicci, continua ad essere impegnata nella ricerca di positive collaborazioni con altri Enti e di finanziamenti che in alcun modo gravino sul bilancio comunale”.