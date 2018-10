Sicurezza, Salvini: «In Molise in arrivo 15 nuovi agenti»

Presto 15 nuovi agenti andranno a rafforzare i presidi delle forze dell’ordine in regione. Ad annunciarlo è il vicepremier Salvini: «Non vogliamo trascurare nessuno, e in particolare quei territori che non sempre in passato sono stati aiutati e valorizzati come meritano e – sottolinea il ministro dell’Interno – Il mio obiettivo è rafforzare tutte le questure d’Italia, e spero di poter migliorare ulteriormente i dati del Molise grazie al piano di assunzioni. Avremo, in tutto il Paese, ottomila uomini e donne in più delle forze dell’ordine».

Attualmente in Molise operano in tutto 485 poliziotti dislocati rispettivamente nelle questure di Campobasso e Isernia. E i nuovi agenti, secondo il piano di potenziamento disposto dal Governo, saranno operativi tra ottobre e febbraio 2019. Il ministero, inoltre, precisa che in Molise sono anche presenti 1.481 carabinieri e 445 finanzieri, con un rapporto forze di polizia/popolazione di 1 agente ogni 127 persone, superiore al dato nazionale di 1/236.