Sicurezza in basso Molise, Roberti incontra il Questore Francini

Discussi i principali temi del territorio. Importante la vicinanza delle Istituzioni

Si è discusso di sicurezza anche e soprattutto in vista delle festività natalizie nel corso dell’incontro che il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, ha avuto con il nuovo Questore di Campobasso Francini. A inizio mese Francini aveva sostituito Mario Caggegi andato in pensione, e subito si è voluto rendere conto da vicino della realtà molisana incontrando il primo cittadino della città adriatica. Si è discusso delle problematiche vissute a Termoli e in basso Molise al fine di istituire una collaborazione che possa essere d’aiuto per le criticità del territorio. Il sindaco Roberti ha ringraziato per la visita e garantito la massima collaborazione all’ex questore di Catania Francini che si è insediato all’inizio del corrente mese.