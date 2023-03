Sicurezza e legalità, studenti a lezione dalla Guardia di Finanza

Continuano, gli incontri, della Guardia di Finanza di Campobasso, nelle Scuole, all’insegna della legalità, quale principio di agire secondo la legge e le regole, strettamente connessa al concetto di Cittadinanza Attiva e Responsabile, tra valori civici e società moderna.

Incontri molto proficui, tra Ragazzi e Finanzieri, per coinvolgere, gli Studenti, nella cultura, “a tutto campo”, della sicurezza e della legalità. Introduzione sulle attività svolte dalla Guardia di Finanza nel settore economico-finanziario, controllo economico del territorio – chiedere sempre lo scontrino fiscale, prima di tutto quale dovere civico –, “Servizio 117”, lotta all’abusivismo e alla contraffazione, contrasto agli sprechi di danaro pubblico, contrasto alla criminalità e agli stupefacenti, ecc., le tematiche affrontate.

Le domande formulate dagli Studenti hanno così permesso di instaurare un dialogo costruttivo, che ha coinvolto tutti i presenti, contribuendo a diffondere e rafforzare il valore della legalità nelle nuove generazioni. Si è lasciato spazio, altresì, ad una sorta di laboratorio, pratico ed interattivo, molto coinvolgente, con l’esibizione di un’unità cinofila antidroga, delle Fiamme Gialle.

A catturare, poi, l’attenzione dei giovani studenti, anche i mezzi terrestri, navali ed aerei in uso, le specialità operative dei “Baschi Verdi” e, non ultimo, le procedure di reclutamento e formazione della Guardia di Finanza. Giovani Studenti, per un giorno anche “Finanzieri”! Altri momenti di formazione ed iniziative culturali, come questi, continueranno, finalizzate a divulgare il forte legame esistente tra sicurezza, legalità e giustizia, a tutela degli interessi dei Cittadini, contro le prepotenze e i soprusi.

La Guardia di Finanza continua ad essere sempre molto attenta al coinvolgimento dei Ragazzi ed al confronto con i più giovani.