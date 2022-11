Sicurezza e giustizia, il Colozza in un percorso per promuovere la cultura della legalità

Sicurezza e giustizia “insieme” in un percorso per promuovere la cultura della legalità .

La legalità non soltanto come concetto astratto legato alla giustizia o alla morale, ma un vero e proprio percorso per il rispetto delle regole e di acquisizione di principi.

Insegnare la legalità vuol dire essere empatici, conoscere se stessi e gli altri, e vedere gli altri non potenziali nemici, ma possibili amici.

Educazione e legalità quindi ” insieme “ in un comune terreno di diversità dove ci si può incontrare, e la scuola è uno di quei luoghi per vivere l’incontro come preziosa occasione di scambio.

Ed è proprio a partire dai più piccoli che bisogna far accrescere il senso di cittadinanza attiva e consapevole, perché portatori di buone pratiche e capaci di disseminare i valori, che oggi sembrano essere affievoliti.

L’istituto Comprensivo Colozza di Campobasso, apre le porte a Cittadinanzattiva e ConDivisa – Sicurezza e Giustizia, per un percorso di legalità che rivolge a tutti i suoi studenti proprio per far diffondere i valori della libertà, dell’amicizia, della pace, della fraternità, della solidarietà.

Semplici regole, spiegate e raccontate, per far capire agli alunni quanto sia importante il rispetto di esse per il bene comune, è l’approccio dei volontari per far comprendere come l’educazione alla convivenza è quel valore da attribuire per condividere con gli altri, diritti, doveri e responsabilità.