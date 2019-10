Sicurezza e diritto allo studio, Consiglio comunale ad una sola voce

Approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegna la giunta ad informare su cronoprogramma e stato dei lavori. Sì anche ai campus didattici

ANTONIO DI MONACO

CAMPOBASSO. Una road map in quattro punti per saldare sicurezza e diritto allo studio nelle scuole di Campobasso che la giunta targata Gravina dovrà seguire da qui in avanti. Cronoprogramma dei lavori da realizzare, utilizzo delle scuole dismesse (Kennedy e via D’Amato), possibilità di istituire campus didattici e obbligo di informare, sullo stato di avanzamento degli interventi, le commissioni Lavori Pubblici e Istruzione per i seguenti edifici: F. D’Ovidio ed E. D’Ovidio, Scuola dell’Infanzia San Vito (via Jezza), Scuola dell’Infanzia via Crispi, Scuola dell’Infanzia di via Tiberio, Asilo Nido via Verga, I.C. Montini (C.da Mascione), I.C. Petrone (Zona Vazzieri), I.,c. Jovine (Zona San Giovanni), I.C. Montini (Quartiere Cep). Questi, dunque, i capisaldi dell’ordine del giorno stilato dopo una mattinata e alcune ore del pomeriggio del Consiglio comunale monotematico fatto di schermaglie su tutto lo scibile tecnico e politico sull’edilizia scolastica. In calce le firme che abbracciano l’intero emiciclo dalla Lega (Tramontano, D’Alessandro e Pascale), passando per Forza Italia (Esposito), Fratelli d’Italia (Annuario), Popolari per l’Italia (Colagiovanni e Fasolino) e arrivando a Sinistra (Battista), M5S con il capogruppo Vinciguerra e soprattutto al sindaco, Roberto Gravina. Esito (scontato) della votazione: 24 voti favorevoli, l’unanimità dei presenti.

Il documento, in particolare, ha recepito la proposta del capogruppo di Forza Italia, Esposito, sui campus didattici «con la delocalizzazione su siti periferici, comprendendo impianti sportivi e altre strutture per l’apprendimento specifico come anche le stalle, ma incardinata in una programmazione intelligente». Fuoco incrociato, poi, sulle «deroghe per i certificati di prevenzione incendi che, al posto degli estintori – ha ironizzato Esposito – serviranno per spegnere eventuali roghi»; gli studi sulla vulnerabilità sismica «secondo cui – ha aggiunto la consigliera Fasolino – il 90% di essi doveva essere abbattuto o comunque avere un adeguamento sismico che ha avuto solo la “Don Milani”» e sulle scuole di quartiere «in cui abbiamo sempre creduto», come hanno ribadito a gran voce l’ex sindaco Battista e il capogruppo del Pd, Trivisonno.

Per tutta riposta, il sindaco Gravina ha puntualizzato che «stiamo lavorando per sbloccare il bando “Scuole Sicure”, dove in precedenza c’era stato un errore e che ora risulta sbloccato con un’aggiudicazione definitiva. Un problema tecnico c’era stato anche per quanto riguarda la costruzione della scuola di Mascione (presente in aula il rappresentante della costituenda associazione dei genitori, Salvatore Tronca, che ha ribadito le aspettative e le esigenze di quel quartiere, ndr) e anche lì siamo intervenuti per rimettere in moto i lavori. Un intoppo burocratico ereditato lo abbiamo dovuto affrontare anche su via Crispi, finanziata con i fondi Inail». Questo, in soldoni (e ce vorranno diversi in moneta sonante) lo stato dell’arte dopo che il sipario è calato sull’aula consiliare. Ma c’è un post scriptum. Il capogruppo dei PpI, Colagiovanni, ha proposto di tenere un’altra seduta con la partecipazione del governatore Toma e del presidente della Provincia di Campobasso con l’Ente di via Roma che, tra le sue competenze rimaste, ha proprio l’edilizia scolastica. Di questi tempi, una sinergia tra Enti per il bene degli studenti e degli operatori della formazione per tutelare la sicurezza e il diritto allo studio, sarebbe davvero auspicabile e, soprattutto, necessaria.