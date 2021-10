Sicurezza a rischio, manutenzione straordinaria del cimitero cittadino. Al via lavori da 40mila euro

Un sopralluogo di un tecnico in seguito a segnalazione, poi la decisione: il cimitero cittadino necessita di (nuovi) interventi di manutenzione straordinaria per scongiurare problemi relativi alla sicurezza. Circa 40mila euro il costo dell’operazione voluta dal comune di Campobasso, che intende procedere con il “rifacimento della guaina di copertura sulle campate dei loculi ubicate lungo viale degli Olmi, viale degli Olivi e viale dei Cipresi”. Una situazione apparentemente gestibile ma anche una problematica di cui tener conto. Se trascurata, infatti, avrebbe prodotto situazioni di disagio per i frequentatori del cimitero e un ulteriore deterioramento delle strutture causa infiltrazioni all’interno dei loculi, faccenda che già in passato aveva messo in apprensione Palazzo San Giorgio.

Sul tempo necessario per completare l’opera di manutenzione, è intervenuto anche l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Amorosa. “E’arrivata in questi giorni – ha spiegato – l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori. Questi ultimi dovrebbero andare avanti per qualche mese, al fine di ripristinare la guaina bituminosa rimossa dal vento e di scongiurare il pericolo infiltrazioni, di cui è bene occuparsi in prevenzione. Parliamo – ha concluso – di lavori di carattere urgente”.