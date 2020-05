Sib Molise, flash mob dei balneatori: vogliamo una data certa

I balneatori del Molise aderenti al Sib Commercio questa mattina, domenica 10 maggio, hanno aderito all’iniziativa che ha coinvolto anche l’Abruzzo: un flash mob per cercare di far capire alla clientela il momento che si sta attraversando e chiedere al Governo delle misure da attuare per poter aprire. «Ci diano una data certa per l’apertura al massimo il 1° giugno e prima di quella data vorremmo aprire le altre attività come bar e ristoranti. Abbiamo piantato un ombrellone con un salvagente, i nostri simboli». Hanno aderito al flash mob anche Campomarino e Marina di Petacciato.