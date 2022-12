“Siate la continuità tra le amministrazioni donando ascolto e risposte concrete ai cittadini”

Monsignor Gianfranco De Luca ai dipendenti del Comune di Termoli

Come tradizione vuole, anche quest’anno, il Vescovo della Diocesi di Termoli e Larino, Monsignor Gianfranco De Luca, ha incontrato i dipendenti del Comune di Termoli per il classico scambio degli auguri natalizi. Con il Vescovo erano presenti il Sindaco Francesco Roberti, il vicesindaco Vincenzo Ferrazzano, assessori e consiglieri unitamente ad una nutrita delegazione di dipendenti dell’Ente.Una tradizione che si rinnova, ha spiegato il Sindaco Roberti, dopo le restrizioni della pandemia e pensando a chi attualmente vive condizioni di guerra. Il Natale e l’anno nuovo dovranno portare a non perdere la speranza e la fiducia di un miglioramento delle condizioni generali rispetto alle risposte da fornire alla collettività. Siate il front-office del progresso, ha detto il primo cittadino, la Pubblica Amministrazione è sempre chiamata a dare risposte cercando di lasciare da parte le problematiche personali e familiari.In seguito, è stata la volta di Monsignor De Luca che ha ringraziato i dipendenti del Comune e il Sindaco per la condivisione di un momento che porta ad una attenta riflessione su coloro che lavorano per l’Ente. Siete coloro, ha spiegato il Vescovo De Luca, che possono riconciliare il popolo con i servizi, con l’amministrazione e con la politica. C’è tanta sfiducia e la gratuità del vostro servizio può alleviare tante situazioni. La gratuità è la bellezza dell’amore senza nessuna pretesa. L’ invito che vi rivolgo è di ascoltare le varie problematiche. C’è bisogno di ascolto e di risposte concrete senza rimando. Per accogliere il Natale bisogna accettare gli altri come fratelli e sorelle.La società, ha concluso Monsignor De Luca, ha bisogno di speranza e di iniezioni di fiducia. Vi sono riconoscente per il servizio che date alla città nella speranza che lo stesso possa crescere anche grazie a voi che siete la continuità. Il Vescovo prima di riunire in preghiera tutti i presenti ha donato ai dipendenti del Comune il libro realizzato da Angelo Gabriele Giorgetta dal titolo “Il Molise”, un testo tra immagini e poesie che racconta e documenta le bellezze della nostra regione.