«Siamo pronti a dedicargli qualcosa di importante per ricordarlo sempre»

L’omaggio del sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, a Flavio Bucci che risiedeva nell’oasi naturalistica di Passoscuro. L’attore tumulato accanto al padre nel cimitero romano di Prima Porta

ROMA. «Siamo pronti a dedicargli qualcosa di importante affinché il suo nome venga ricordato per sempre». Sono le parole del sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, dove Flavio Bucci risiedeva trascorrendo le sue ultime ore a Passoscuro, un’oasi naturalistica tra le dune e il mare. L’attore riposerà al cimitero di Prima Porta, a Roma, dove è stato tumulato oggi, 20 febbraio, accanto al padre Amedeo dopo il rito funebre celebrato in forma strettamente privata nella cappella dello stesso camposanto.

In mattinata la camera ardente al Teatro Valle con il feretro, ricoperto di fiori e adagiato sotto al palco dove è stata poggiata anche una corona con la fascia di Roma Capitale. Accanto, una fotografia dell’attore, mentre su uno schermo scorrevano le immagini delle sue interpretazioni. Presenti la compagna Loes Kamsteerz e Alessandro, Lorenzo e Ruben, i figli del celebre attore indimenticabile interprete di Ligabue. Con loro, anche attori e registi come Athina Cenci, Nicoletta Della Corte, Massimo Lello, Maurizio Donadoni e Marco Mattolini, mentre Alessandro Haber, in tournée in questi giorni, ha mandato un videomessaggio in suo omaggio.