Si va verso un nuovo Dpcm entro domenica: si pensa a lezioni pomeridiane e coprifuoco

Nelle ultime ore si sta facendo sempre più insistente lipotesi di un nuovo e imminente Dpcm per contrastare con mezzi più stringenti gli aumenti di contagio legati al Coronavirus. La conferma arriverebbe dal ministero per gli Affari generali guidato da Francesco Boccia. Il governo, dunque, sta lavorando a un protocollo sulle linee guida, perché siano fissate regole condivise da Regioni e province autonome sulle varie strette anti-contagio che si potranno decidere a livello locale. Un regolamento quindi che proverà a evitare regole troppo diverse da una Regione all’altra.Il nuovo Dpcm potrebbe arrivare in questo weekend e contenere un coprifuoco nazionale dalle 23 con limitazione degli spostamenti tra le regioni se non per motivi strettamente legati a salute o lavoro. Si tratta però di uno scenario che vedrebbe però contrario il premier, più intenzionato a intervenire con una ulteriore stretta solo su trasporti e scuola.

Per quanto riguarda le regioni che applicheranno il coprifuoco notturno potrebbe tornare l’autocertificazione. Secondo i quotidiani è proprio sugli orari che si sta consumando la trattativa interna al governo. Stando a quanto riporta Repubblica, il Pd spingerebbe per la chiusura delle attività non essenziali dalle 22 fino alle 6 del mattino, mentre il M5s preferirebbe fissare l’inizio del coprifuoco dall’una fino alle 5 del mattino. Oltre a bar e ristoranti, potranno essere coinvolti dalle chiusure anche i centri commerciali, come scrive il Corriere della Sera, con il blocco delle attività nei fine settimana per i negozi non alimentari.

Per la scuola, secondo la Stampa, l’ipotesi è di far slittare l’inizio delle lezioni, solo per le scuole superiori, a dopo le 10 se non alle 11. Nulla cambierebbe invece per gli alunni più piccoli della scuola dell’infanzia, della primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Per quanto riguarda, in ultimo, le palestre e le piscine si attendono gli esiti dei controlli a decretare se gli impianti potranno continuare a garantire la loro attività o se subiranno limitazioni o chiusure.