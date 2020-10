Si ubriaca e infastidisce pesantemente i passanti in pieno centro

Un uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica ha generato attimi di tensione questa sera verso le 19,30 a Campobasso lungo via Tiberio nei pressi dell’incrocio con via Pianese. L’uomo pare stesse molestando pesantemente i passanti tanto che uno di loro è stato costretto a chiedere l’intervento delle Volanti della Polizia di Stato che sono stati coadiuvati dal Radiomobile dei Carabinieri. Per riuscire a calmare l’uomo è stata necessaria tanta “diplomazia” ed anche l’aiuto degli operatori sanitari del 118 giunti sul posto con un’ambulanza.