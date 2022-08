Si torna sulla luna

di Marianna Meffe

Era previsto per il 29 agosto il lancio del primo razzo che avrebbe dato inizio al programma Artemis I.

Una missione particolarmente sentita e chiacchierata , in quanto sarebbe stata la prima a riportare l’uomo sulla Luna dopo esattamente 50 anni dall’ultima missione, quella del 1972.

Purtroppo, a causa di alcuni problemi di raffreddamento di uno dei motori, la spedizione, già posticipata dal 2020, è stata rinviata.

Dal sito di NASA live si apprende che la prossima finestra temporale utile per la partenza potrebbe essere il 2 settembre.

La capsula Orion, integrata sul SLS (Space Launch System), sarà per il momento abitata soltanto dalle mascotte di questa impresa: due pupazzi, uno di Snoopy (giaà mascotte per l’Apollo 10 nel 1969) e uno di Shaun vita da pecora,che fungeranno da indicatori di gravità zero.

Oltre a loro, tre manichini carichi di sensori e misuratori di radiazioni per registrare più informazioni possibili e studiare al meglio gli impatti che questo tipo di missione potrebbe avere sull’uomo.

Il lancio con esseri umani a bordo dovrebbe invece avvenire nei prossimi anni, probabilmente già nel 2024: insomma, un altro grande passo dell’umanità sul satellite è dietro l’angolo.