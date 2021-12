Si terranno il 16 gennaio le elezioni provinciali di Isernia

Alfredo Ricci, presidente della Provincia di Isernia, ha dato seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, fissando al 16 gennaio la data delle elezioni. Com’è noto, nel dispositivo della sua decisione, il Consiglio di Stato, oltre a riammettere la lista del Centrodestra, aveva chiesto agli enti preposti di concedere un congruo periodo di tempo per l’effettuazione di una campagna elettorale che non c’era stata. Quindi il Centrodestra ha giusto un mese di tempo per riorganizzare le fila e preparare una campagna elettorale che sia competitiva. Carte alla mano la partita è equilibrata, perché i grandi elettori sono equamente divisi nei centri maggiori di Isernia, Venafro, Agnone e Frosolone. Andrà a finire che saranno determinanti proprio i voti dei piccoli centri. Comunque la data ora c’è e può partire la classica “propaganda”. A Campobasso si voterà regolarmente il 18 dicembre, un mese dopo a Isernia.