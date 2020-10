Si tamponano in galleria sulla Statale 87, tanta paura per due conducenti

Un tamponamento fra due auto è avvenuto sulla Statale 87 all’interno della galleria in prossimità del bivio di Busso, a pochi chilometri da Campobasso. Per fortuna non si è reso necessario l’intervento né di Vigili del fuoco e neppure degli operatori sanitari del 118. L’incidente è comunque avvenuto in un punto che poteva generare pericoli per le altre auto in transito con le forze dell’Ordine che hanno rallentato e regolato la circolazione.

