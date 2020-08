Si stendono a terra per aspettare l’arrivo di una macchina, il nuovo gioco dei ragazzini

La segnalazione è partita dal gruppo Facebook “Donne&Mamme Termoli” e se fosse confermata dimostrerebbe tutta la pericolosità del gioco più stupido dell’estate. Il fatto, stando alla denuncia pubblica, sarebbe avvenuto a Difesa Grande dove un gruppo di ragazzini avrebbero deciso di “stendersi a terra sulle strisce pedonali all’incrocio di fronte la scuola”, forse in attesa dell’arrivo di qualche vettura. Cosa successa. “La signora – si legge ancora nel post – dice che per fortuna mio marito va piano se no non oso immaginare. In pratica fanno quel gioco che si stendono a terra e quando arriva la macchina devono alzarsi di colpo, ora gli è andata bene ma domani? Mettendolo sul gruppo spero che le mamme stiano più attente. Quando siamo passati noi c’erano a terra un bambino e una bambina riccia e bionda maglia bianca e quando si è alzata io l’ ho guardato male e lei mi ha riso in faccia. Io veramente sono basita”. Non è chiaro se a questo “incontro” abbia fatto seguito una denuncia alle forze dell’ordine, fatto sta l’episodio ha destato non poca preoccupazione tra le mamme termolesi.