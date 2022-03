Si staccano calcinacci dal palazzo della Prefettura, transennata l’area

Per fortuna al momento del crollo era presente solo il responsabile della Ciclostazione, Pierpaolo Petitti, che ha chiesto l’intervento della Municipale

Una piccola parte del cornicione e diversi calcinacci si sono improvvisamente staccati dal Palazzo della Prefettura, in via Palombo a Campobasso, all’altezza della Ciclostazione.

I fatti nel pomeriggio di giovedì 17 marzo, intorno alle 15.30, quando per fortuna al momento del crollo, era presente solo il responsabile, Pierpaolo Petitti, che si trovava sul proprio posto di lavoro e in attesa di clienti che avrebbero dovuto noleggiare le biciclette.

Mentre era in attesa dell’arrivo dei clienti, Pierpaolo ha visto staccarsi parte del cornicione del palazzo.

Il crollo avrebbe potuto avere conseguenze benché più gravi, qualora fossero state presenti oltre al responsabile eventuali clienti. Il tutto è stato scongiurato, solo ed esclusivamente dall’orario in cui l’evento si è verificato.

Il responsabile prontamente ha richiesto un intervento urgente da parte del Comando della Polizia Municipale di Campobasso, segnalando l’accaduto e chiedendo un sopralluogo al fine di verificare il crollo e soprattutto mettere in sicurezza l’area interessata.

A seguito dell’intervento da parte del personale della Polizia Municipale che ha accertato il crollo di parte del cornicione, il conseguente danno e soprattutto il rischio concreto di nuovi crolli, si è provveduto a transennare gran parte della Ciclostazione, rendendola inaccessibile.

Sul posto si è recato anche l’assessore Cretella il quale ha preso atto del grave incidente accaduto.

Il signor Petitti, già dai primi giorni di apertura della ciclostazione avvenuta il 31 luglio 2021, aveva più volte fatto presente e segnalato all’Amministrazione Comunale e al Comando della Polizia Municipale la scarsa sicurezza e una forte esposizione a tale rischio, ravvedendo evidenti crepe e pezzi di intonaco pericolanti sulla parete del Palazzo che si affaccia all’interno della ciclostazione.

“Al momento siamo in attesa che vengano svolti i necessari lavori di messa in sicurezza dell’area – spiega – e una pronta risposta da parte degli uffici competenti che ad oggi non è ancora arrivata. Tutto quanto sopra esposto ha reso inaccessibile la ciclostazione e, conseguentemente, la ditta a cui è stata affidata la gestisce ha ritenuto opportuno adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare non solo il posto di lavoro ma in particolare l’incolumità dei cittadini”.