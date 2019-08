Si stacca giunto sul viadotto, panico sulla SS 85 (VIDEO)

REDAZIONE ISERNIA

Attimi di panico intorno alle 13 di oggi, domenica 11 agosto, sulla Statale 85, sul cavalcavia di Isernia Sud. Un giunto di dilatazione del ponte si è staccato ed è rimasto alzato su un lato. Ad accorgersi dell’accaduto alcuni automobilisti che hanno immediatamente contattato le autorità competenti. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polstrada e i tecnici dell’Anas che hanno messo in sicurezza l’area prima che potessero esserci delle conseguenze. Il rischio che qualche veicolo potesse finirci sopra bucando gli pneumatici era molto elevato. Su quel tratto di strada, inoltre, la velocità spesso è sostenuta. L’intervento è finito dopo un paio di ore, durante le quali sono stati registrati rallentamenti e disagi al traffico veicolare che, per fortuna, a causa anche del forte caldo non era molto intenso. I tecnici, intervenuti, assicurano che il ponte è sicuro da un punto di vista strutturale e il danno è solo superficiale.