Si sporge dal muraglione e precipita, miracolato turista campano

Fortunatamente il 47enne ha riportato solo la rottura di una spalla

REDAZIONE TERMOLI

Un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi, quello avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 10 agosto, a Termoli. Un turista di 47 anni, originario di Santa Maria Capua a Vetere è caduto dopo essersi sporto dal muraglione di piazza Bisceglie, proprio accanto alla scala a chiocciola che conduce al porto. Fortunatamente il volo di circa 12 metri ed il violento impatto al suolo non sono sfociati in tragedia. L’uomo infatti, è stato letteralmente miracolato, avendo riportato a seguito della caduta la rottura della spalla sinistra. Il 47enne campano è sopravvissuto ed è stato subito soccorso da sanitari del 118 Molise e dai volontari della Misericordia di Termoli. E trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo. Ricordiamo che una dinamica simile costò, il 21 agosto di 3 anni fa la vita ad un uomo del posto di circa 75 anni, che scelse di togliersi la vita buttandosi proprio da quello stesso punto.