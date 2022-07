Si spegne la leggenda del nuoto termolese e mondiale, addio ad Antonio Casolino

È stato il fondatore della Termoli Nuoto, una vita passata in acqua e una miriade di successi.

Si è spento all’età di 94 anni Antonio Casolino, il nuotatore dei record. Originario di Termoli Casolino ha iniziato la sua attività sportiva a 8 anni e da quel momento non si è più fermato. Ne avrebbe compiuti 95 a dicembre ma nella notte tra lunedì e martedì il suo cuore ha smesso di battere.

Stefano Leone (da cui traiamo la foto in alto e in home Page) nel suo libro “Termoli e la storia” lo ricorda come “uno dei campioni più decorati e longevi del panorama mondiale.

Fu più volte campione del mondo, europeo e italiano, ed è stato anche Stella al merito sportivo, Cavaliere della Repubblica, ha avuto l’onorificenza dell’ordine al Merito della Repubblica italiana.