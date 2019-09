Si separano ma lui non le ridà i vestiti, isernina trascina l’ex marito in tribunale

L’uomo è stato assolto per dei ritardi nella presentazione della querela

Una separazione tormentata, conclusasi con una denuncia da parte dell’ex moglie che ha accusato un giovane isernino di non averle voluto restituire abiti, elettrodomestici e mobili con cui avevano arredato la loro abitazione. L’ex marito è finito sotto processo e, nei giorni scorsi, è arrivata l’assoluzione da parte del giudice del tribunale di Isernia. La decisone del giudice a seguito di un lungo iter processuale, durante il quale l’imputato è stato assistito dall’avvocato Giovancarmine Mancini.

Una storia d’amore come tante altre. I due, poco dopo essersi conosciuti, si sono innamorati. Il passo successivo è stato quello di sposarsi e andare a vivere insieme. Ma nella convivenza sono nati attriti e incomprensioni che hanno portato alla sofferta decisone di separarsi.

Lui però ha deciso di non restituire alla sua compagna abiti, piatti e altri oggetti d’arredo. E lei ha deciso di denunciarlo. Nel corso del dibattimento è stata accolta la tesi del suo legale Mancini, che ha dimostrato un ritardo da parte della donna nella presentazione della querela di parte. Per questo il giudice ha stabilito il non luogo a procedere.