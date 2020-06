Si sente male sotto l’ombrellone, donna salvata dal bagnino

Si trovava sotto il suo ombrellone intenta a prendere qualche ora di sole quando ha iniziato a sentire i principi di un infarto. Una donna originaria del nord Italia è stata salvata dal pronto intervento del bagnino. Tutto è accaduto in una manciata di minuti all’interno di uno dei lidi del lungomare nord. Il bagnino ha utilizzato il defibrillatore in uso all’interno della struttura e ha salvato la vita alla donna. Nel frattempo sul posto è arrivata una ambulanza del 118 che si è accettata delle condizioni della signora e si è complimentata col bagnino per il pronto intervento.